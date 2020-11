KRP saanut valmiiksi Tornion räjähdyksen esitutkinnan: yksityiskohtaiset tapahtumat ennen ja jälkeen räjähdyksen selvillä

Torniossa 4. elokuuta tapahtuneen räjähdyksen esitutkinta on valmistunut ja se on siirretty syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle Kemin toimipaikkaan.

Keskusrikospoliisin mukaan esitutkinnassa on saatu selvitettyä yksityiskohtaisesti tapahtumat ennen ja jälkeen räjähdyksen. Teossa käytetty räjähde on ollut pienehkö ja se on ollut louhintaräjähdettä. Räjähteen alkuperä ei ole tiedossa.