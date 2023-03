Topi Raitanen lataa SE-tavoitteen ensi kesälle – "Varmasti lipsahtaa alle"

Euroopan mestarin oma ennätys on vuodelta 2020 peräisin oleva 8.16,57. Viime vuoden paras noteeraus jäi siitä noin kolme sekuntia. Toissa vuonna olympialaisissa Raitanen pyyhälsi olympialaisissa alle sekunnin päähän ennätyksestään. Suomen ennätys vaatisi siis monen sekunnin parannusta ja selkeää tasonnostoa. Helsingin Kisa-Veikkojen urheilija on luottavainen, että Jukka Keskisalon SE-aika 8.10,67 on lyötävissä, sillä tasoa on saatu nostettua yhdessä valmentaja Janne Ukonmaanahon kanssa joka vuosi.