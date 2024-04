Tommi Niemelä huomioi kiperän faktan Pelicans-tähdistä – "Ei saisi käydä"

– Pitää toki muistaa, että se on vaikuttava paikka, kun tulee finaaleihin ja pelien alkua on odotettu viikko. Kyllä mää ymmärrän sen, että kun on kova halu tehdä asioita niin hyvin kuin pystyy, niin siellä saattaa tulla välillä sellainen olo, että ”mitäköhän tästä nyt tulee”. Peli parani ja isoin juttu on nyt se, että miten lähdemme tästä tekemään asioita, Niemelä miettii.