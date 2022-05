Tom Brady solmi yli 350 miljoonan euron sopimuksen

Rahaa mies takoo analyytikkonakin. New York Post kertoi lähteisiinsä nojaten, että Bradyn sopimus Foxin kanssa on kymmenvuotinen ja arvoltaan 375 miljoonaa dollaria (noin 356 miljoonaa euroa). Lehden mukaan kyseessä on suurin summa urheilutelevisioinnissa kautta aikain.