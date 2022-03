Täyskäännös! Tom Brady jatkaa sittenkin hulppeaa uraansa

– Palaan Tampaan 23. kaudelleni. Meillä on keskeneräisiä bisneksiä.

Brady on pelannut NFL:ssä vuosituhannen alusta lähtien, ensin 20 kautta New England Patriotsissa ja kaksi viimeisintä kauttaan Tampa Bay Buccaneersissa. Hän on voittanut sarjan mestaruuden seitsemän kertaa. Häntä pidetään yleisesti NFL:n kaikkien aikojen parhaana pelaajana.