Brittitähti Matthew Hudson-Smith oli kokea ison takaiskun 400 metrin alkuerissä Tokion MM-stadionilla sunnuntaina.
MTV Urheilun seurantaan MM-yleisurheilun sunnuntain iltasessiosta pääset tästä linkistä.
Hudson-Smith, joka on rohmunnut urallaan yhteensä 12 olympia-, MM- ja EM-mitalia, jäi alkueränsä neljänneksi hyydyttyään pahasti loppusuoralla. Hän pullahtikin aikavertailuun, jossa britin kellottama 44,68 riitti lopulta välieriin.
Kyseisen alkuerän ratkaisuhetkillä Tokion MM-stadion kohahti, sillä japanilainen Yuki Joseph Nakajima ehti Hudson-Smithin edelle maansa uudella ennätyksellä 44,44.
Ratakierroksen alkuerien kovinta vauhtia piti yhdysvaltalainen Jacory Patterson (43,90).