Tokio julkistaa virallisen deittisovelluksen – syntyvyys Japanissa pohjamudissa

Syntyvyys, joka on Japanissa ollut jyrkässä laskussa jo vuosia, on saavuttanut jälleen uuden pohjatason.

Luku on huolestuttavan alhainen, sillä syntyvyyden pitäisi olla 2,1, jotta väestömäärä pysyisi vakaana. Japanissa luku on ollut tämän alle jo puoli vuosisataa siitä lähtien, kun vuoden 1973 öljykriisi syöksi talouden taantumaan maailmanlaajuisesti.

Kuolleita yli kaksi kertaa enemmän kuin syntyneitä

Syntyvyyden aleneminen Japanissa on kiihtynyt viime vuosina. Kuolleita on ollut pitkään enemmän kuin syntyviä ja maan väkiluku on laskusuunnassa.