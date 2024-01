Kiinan väkiluku laski kahdella miljoonalla

Sen mukaan Kiinan väkiluku oli vuoden 2023 lopussa 1,409 miljardia. Väkiluku on yli kaksi miljoonaa matalampi kuin vuotta aiemmin.

Uusin raportoitu lasku on myös yli kaksinkertainen siihen verrattuna, miten paljon väkiluku laski vuonna 2022.

Kiinan syntyvyys on hidastunut kasvavien taloudellisten paineiden ja muuttuvien sosiaalisten asenteiden vuoksi.

Väestö on ollut talouskasvun moottori

Kiina on luottanut pitkään työikäisen väestön suureen määrään maan talouskasvun moottorina.

Riippumaton kiinalainen väestötieteilijä He Yafu on sitä mieltä, että Kiinan väestömäärän laskusuuntaa on mahdotonta kääntää.