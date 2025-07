Toistamiseen mokanneelta Lewis Hamiltonilta rajua kritiikkiä itselleen – "Todella heikkoa"

Ferrarin konkarikuljettaja Lewis Hamilton suomi rajuin sanoin itseään Belgian GP:n toisen aika-ajoepäonnistumisen jälkeen.

Hamilton karsiutui ensimmäisessä osiossa jo perjantain sprinttiaika-ajoissa, ja brittimestarilla oli sama kohtalo myös lauantain aika-ajoissa.

Hamilton pystyi nostamaan itsensä hetkellisesti jo turvaan, mutta hänen kierroksensa hylättiin ratarajojen rikkomisen vuoksi. Hamiltonin voimaan jäänyt aika ei ollut tarpeeksi hyvä, joten Ferrari-kuski karsiutui taas jo ensimmäisessä osiossa.

16. lähtöruutuun jäänyt Hamilton suomi itseään kovin sanoin.

– Minun puoleltani taas yksi virhe. Minun on nyt todella katsottava peiliin. Minun on pyydettävä anteeksi talliltani, sillä sitä ei voi hyväksyä, että putosin kahdesti ensimmäisessä osiossa, Hamilton kritisoi Sky Sportsin haastattelussa.

– Se on minulta todella, todella heikkoa suorittamista.

Hamiltonin kausi on ollut alusta alkaen vaikea, eikä hän ole päässyt kovinkaan hyvin sinuiksi Ferrariinsa. Hamiltonin mukaan lauantaina auto tuntui jo paremmalta.

– Teimme joitakin muutoksia aika-ajoihin, eikä auto tuntunut kamalalta. En usko, että on paljoakaan, mitä voisimme tehdä auton suhteen. Minun täytyy vain katsoa, mihin pystyn nousemaan lähtöpaikaltani, Hamilton kertoo.

– Kaikki paiskivat niska limassa töitä tehtaalla. Meillä on ollut päivytyksiä, mutta siinä on luultavasti kaikki tämän vuoden osalta, ja keskittyminen on nyt ensi vuoden autossa. Tämä kausi on ollut haastava, Hamilton jatkaa.