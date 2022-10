Toimittaja Tommi Parkkoselle vaaditaan sakkoja ex-kaupunginvaltuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta

Kyse on Parkkosen huhtikuussa 2019 viestipalvelu Twitterissä julkaisemasta tviitistä, jossa hän kutsui Lokkaa muun muassa ihmiskunnan loppusijoitussaastaksi ja käytti muitakin karkeita ja loukkaavia ilmaisuja.

Parkkonen on myöntänyt kirjoittaneensa tviitin, mutta kiistää syyllistyneensä asiassa rikokseen. STT:lle hän kertoi viime vuonna, että tviitti oli primitiivireaktio toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon tuolloin saamaan käräjätuomioon Lokan kunnian loukkaamisesta.

Lokka on itse tuomittu aiemmin muun muassa kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Osa tuomioista on lainvoimaisia, osasta on valitettu ylempään oikeusasteeseen.