Miksi Tom Cruisen tähteys kestää? Luotto-ohjaaja kertoo

Mission: Impossible -elokuvasarja on kestänyt peräti 29 vuotta ja edennyt kahdeksanteen ja viimeiseen osaansa. Ykkösosa toi tuolloin 33-vuotiaan Tom Cruisen esiin toimintatähtenä, joka painotti rooleissaan fyysistä läsnäoloa ja kehollisuutta. Cruise rakensi uransa tueksi elokuvasarjan, jota hän myös tuottaa itse.

Pohjana oli 1960-luvulla tehty ja 1980-luvulla vähän camp-hengessä lämmitelty televisiosarja, mutta päivitys onnistui. Mission: Impossible -tuoteperheestä tuli yksi Hollywoodin kulmakiviä. Kahdeksannen osan The Final Reckoningin on kerrottu maksaneen jopa 350 miljoonaa euroa. Toisin sanoen sen ei pidä olla vain hitti, vaan yksi vuoden suurimmista elokuvista.

Vastuuta ei kanna yksin Cruise. Elokuvasarjan toiseksi voimahenkilöksi on noussut Christopher McQuarrie.

Epäillyt-elokuvan käsikirjoituksesta Oscarilla 1996 palkittu McQuarrie oli jo katkeroitumassa torjuntoihin, kun hän pääsi Cruisen juttusille 2006.

– Kun tapasin Tomin ensimmäisen kerran, olin lopettamassa elokuvahommia kokonaan. Tapasin hänet ainoastaan uteliaisuudesta, McQuarrie kertoi yleisötilaisuudessaan Cannesin elokuvajuhlilla.

– Olin yllättynyt, kun Cruise, josta olin julkisuudessa saanut aivan erilainen kuvan, rakasti juuri samoja elokuvia jotka olivat minulle tärkeitä.

Tapaamisessa Cruise ei odottanutkaan vain nopeaa myyntipuhetta.

Keskustelu johti hittielokuvaan Valkyrie, jossa Cruise näytteli Hitlerin salamurhaa yrittänyttä Claus von Stauffenbergia. Pian Cruise pyysi McQuarrieta käsikirjoittamaan neljättä Mission: Impossiblea.

McQuarriesta, joka ei ollut aiemmin päässyt ohjaamaan kuin yhden elokuvan, tuli Cruisen luottomies sekä kirjoittajana että ohjaajana.

– Tom ei käske, että tällainen elokuva tehdään, vaan kysyy, mitä haluat tehdä, McQuarrie sanoo.

– Hän on valokeila, joka ensimmäistä kertaa minuun kohdistuessaan oli uskomattoman voimakas ja selkeyttävä. Siinä oppii uimaan tai hukkuu.

Painovoiman pitää tuntua

Cruisesta on puhuttu viimeisenä elokuvatähtenä. Hän on myllertyvässä Hollywoodissa harvoja näyttelijöitä, joiden läsnäolo yksin on todellinen myyntivaltti.

Siihen liittyy vanhanaikainen ilmiö: näyttelijän eli tähden julkisen persoonan ja roolihahmojen sekoittuminen. Taannoinen kärkiesimerkki on Top Gun: Maverick, joka oli yhtä lailla jatko 1980-luvun hävittäjälentäjähitille kuin superromantisoitu ja nostalginen Cruisen valkokangaspersoonan tai koko elokuvatähteyden idean elvytys.

Cruise on nyt 62-vuotias, mutta tekee stunttinsa itse – ja uskottavasti.

Kyse on spektaakkelista, jonka täytyy ylittää odotukset ja jossa näyttelijän täytyy itse olla osa todellisuusvaikutelmaa. Monet Hollywoodissa toimivat toisin, mutta Mission: Impossible -elokuvien yhteenlaskettu yli neljän miljardin euron liikevaihto kertoo haasteiden kannattaneen.

– Jokaisen Mission: Impossiblen ensi-illassa lopputekstien alkaessa Tom on kääntynyt minuun päin ja sanonut hymyillen, että osaamme tehdä seuraavan paremmin, McQuarrie kertoo.

Unelmahankkeet odottavat

McQuarrie on nyt ohjannut neljä viimeisintä Mission: Impossiblea sekä Cruisea myös elokuvassa Jack Reacher, joka valmistui 2012. Hän on kuulunut useiden muidenkin Cruise-elokuvien käsikirjoitustiimiin, myös Top Gun: Maverickin.

– Minulta on kysytty, mitä eroa on käsikirjoittamisella ja ohjaamisella. Kirjoittaminen on kivenjärkäleen työntämistä ylös vuorelle ja ohjaaminen sitä, että juokset vuorenrinnettä alas järkäle perässäsi, McQuarrie sanoo.

– Mitä isompi elokuva, sitä suurempi järkäle. Mission: Impossiblen tapauksessa vasta elokuvan valmistumisen jälkeen voi alkaa arvioida, mitä oikein tapahtui.

Vaikka McQuarrie tekee maailman suurimpia elokuvia ja nappasi Oscarin alle kolmikymppisenä, ei työ Hollywoodissa ole pelkkää voittokulkua.

– En ole koskaan päässyt tekemään yhtään omaa unelmaprojektiani. Kaikki sen vetolaatikon käsikirjoitukset odottavat yhä siellä.