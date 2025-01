Tiktokin asema nuorten ykkösuutiskanavana vahvistunut – uutisaiheiden välttely lisääntynyt

Nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia isoista uutisaiheista.

Tiktokin asema nuorten seuratuimpana uutiskanavana on vahvistunut entisestään, selviää Uutismedian liiton tuottamasta tutkimuksesta. Yli puolet kyselyyn vastanneista 13–18-vuotiaista nuorista kertoo seuraavansa uutisia Tiktokin kautta.

Uutismedian liiton mukaan Tiktok otti kärkisijan nuorten seuratuimpana uutiskanavana vuonna 2023. Sitä ennen kärkisijaa pitivät iltapäivälehtien verkkosivut.

Valtaosin Tiktokin käytetään kuitenkin edelleen muuhun kuin uutisvideoiden katsomiseen. Nuoret viettävät Tiktokissa keskimäärin reilut puolitoista tuntia päivässä eli jokseenkin saman verran kuin viime vuonna. Yli kolme neljästä nuoresta kokee alustan käytön koukuttavaksi ja vaikeaksi lopettaa.

Nuoret kokevat tunnistavansa uutismedioiden sisällöt Tiktokissa varsin hyvin, ja he luottavat niihin huomattavasti enemmän kuin Tiktokiin yleisesti. Luottamus Tiktokissa nähtyihin uutismedian sisältöihin on tutkimuksen mukaan kasvussa.

Nuorten luotetuimpien medioiden kärjessä ovatkin kyselyn mukaan journalistista sisältöä tuottavat uutismediat. Sosiaalisen median kanavista luotetuin on Tiktok, ja luottamus siihen on kasvussa. Kyselyn mukaan nuorten luottamus medioihin on kauttaaltaan kuitenkin varsin matalalla tasolla.

Kyselyyn vastanneet nuoret kokivat uutisten totuudenmukaisuuden arvioinnin helpottuneen. Selkeästi helpointa totuudenmukaisuuden arvioinnin kerrottiin olevan kotimaisissa uutismedioissa. Virheelliseen, valheelliseen tai epäselvään tietoon nuoret kertoivat törmäävänsä ennen kaikkea Tiktokissa.

Sota korostuu vältellyissä uutisaiheissa

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet nuoret kertoivat seuraavansa uutisia vähintään jonkin verran. Mieluiten nuoret kertoivat seuraavansa uutisia lyhyessä videomuodossa.

Nuoret ovat tutkimuksen mukaan aiempaa enemmän kiinnostuneita isoista uutisaiheista sekä maailmalla että kotimaassa. Isojen uutisaiheiden rinnalla nuorten kiinnostuksen kärjessä ovat nuorten elämään liittyvät uutiset.

Kyselyyn vastanneista nuorista aiempaa useampi kertoi välttelevänsä joitain uutisaiheita. Uutisaiheiden välttely on kasvanut poikien keskuudessa, mutta tytöt välttelevät edelleen uutisaiheita poikia useammin. Vältellyissä uutisaiheissa korostuu ennen kaikkea sota.

Kyselyn mukaan nuoret ovat aiempaa tyytyväisempiä siihen, miten mediat huomioivat heidät. Miltei 40 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että nuorten näkemyksiä kuullaan medioissa vähintään melko hyvin. Vuosi sitten näin koki vain 26 prosenttia vastaajista.

Nuoret ja uutismediasuhde -tutkimuksen toteutti Kantar Media joulukuussa 2024. Tutkimukseen vastasi vajaa tuhat 13–18-vuotiasta nuorta.