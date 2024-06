Oxfordin yliopistossa selvitetty suomalaisten suhtautumista uutisiin – mielenkiintoinen havainto välttelystä

Myös kiinnostus uutisia kohtaan on Suomessa suurempaa kuin monessa muussa vertailun kohteena olleessa maassa. Uutisista kertoi olevansa kiinnostunut noin kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista.

Yhä useampi on kuitenkin ruvennut välttelemään uutisten seurantaa. Suomalaisista 26 prosenttia kertoo välttelevänsä toisinaan uutisten seurantaa. Kyseessä on viiden prosenttiyksikön nousu aiempaan vuoteen verrattuna. Välttely on yleisempää naisten, nuorten ja vähätuloisten keskuudessa.