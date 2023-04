Perussuomalaiset sometähdet löivät läpi Pirkanmaalla: Tällainen kaksikko on kyseessä

Tamperelainen Joakim Vigelius on 26-vuotias yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja. Hän toimii myös Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuutettuna ja aluehallituksen jäsenenä.

Vigelius on tähän mennessä saanut yli 10 100 ääntä eduskuntavaaleissa.

– Kiitollinen olo siitä, että Pirkanmaan perussuomalaisille on annettu näin paljon luottamusta, Vigelius sanoo MTV Uutisille perussuomalaisten vaalivalvojaisissa.

Sastamalainen Miko Bergbom on 27-vuotias ja ammatiltaan pintakäsittelijä. Bergbom on Pirkanmaan aluevaltuuston toinen varapuheenjohtaja ja Sastamalan kaupunginvaltuutettu. Hän on myös entinen Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja.