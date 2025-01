Tiina Forsby aikoo palata keikoille leikkauksensa jälkeen: "Kyllä mä pärjään"

Portion Boysin Tiina Forsby päivittää vointiaan jalkaleikkauksensa jälkeen.

Portion Boys -yhtyestä tuttu Jalotiina eli Tiina Forsby päivittää jalkaleikkauksen jälkeistä vointiaan Instagram-tilillään.

Viime joulukuussa Forsby kertoi joutuneensa leikkaukseen liukastuttuaan eräällä kesän keikalla. Kaatumisen seurauksena Forsbyn takareiden lihaksesta repeytyi irti kaksi jännettä.

Nyt Forsby kertoo Instagram-julkaisussaan suunnitelmistaan palata takaisin keikkalavoille heti helmikuun alussa. Vaikka kipuja on yhä, pyrkii Forsby palaamaan takaisin arkeen.

– Eteneminen on edelleen aika hidasta ja särkyjä on ihan rehellisesti sanottuna vielä paljon. Silti kotona makaaminen tuntuu itselle huonoimmalta vaihtoehdolta henkisesti oman jaksamisen kannalta. On ihan hyvä päästä jo takaisin ”kiinni elämään” ja palata varovaisesti töihin ja arkirutiineihin, Forsby kirjoittaa julkaisunsa yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Forsby on viettänyt aikaa äitinsä kanssa, joka on ollut huolissaan tyttärensä jaksamisesta keikkojen jatkuessa. Forsby kertoo jatkavansa yksi keikka kerrallaan, terveys edellä.

– Lupasin äidilleni pitää itsestäni huolta ja tiedän myös, että koko meidän porukka pitää jaksamisestani huolta. Kyllä mä pärjään, Forsby kirjoittaa.