Tietyssä tilanteessa Arman Alizad näkee kuolemantuomion tarpeellisena: "Sellaiselle voi tuoda keskiajan takaisin"

– Amerikassa köyhyydellä ja päihderiippuvuudella on erilainen sävy. Se on enemmän sellaista yhteiskunnan rappiota. Olen nähnyt Afrikassa ja Aasiassa absoluuttisessa köyhyydessä eläviä todella onnellisia ihmisiä. Tuolla (Yhdysvalloissa) se on aivan erilaista, Alizad kertoi MTV Uutisille ohjelman kuvausreissuista.

– Länsimaissa aihe useimmiten jakaa kakun, jopa enemmän kieltävälle kannalle. Mutta Japanissa, kun olet riittävän ison häpeän edessä, niin ainoa keino saada oma tai perheen kunnia takaisin, on antaa se kallein. Siinä on myös jotakin todella kaunista ja kunniallisen hienoa. Japanilaisten tapa nähdä maailmaa ja ajatella asioita on pysäyttänyt minut jokaisella Japanin-reissulla. Joka kerta mietin, että heillä on pointtinsa.