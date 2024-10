Arman ja 7 kuolemansyntiä vie niin huumesodan kuin kuolemantuomioiden pariin – Arman Alizad matkusti sarjaa varten yli vuoden

Arman Alizadin seitsemänosainen sarja Arman ja 7 kuolemansyntiä vie katsojan maailman ääriin ja selvittää, mitä ihmiskunta tekee oikein ja mitä väärin. Ihmisen vaikutus maailmassa on ulottunut niin laajalle teknologian ja tieteen kehityksen myötä, että vuonna 2008 Vatikaanin arkkipiispa Gianfranco Girrotti nimitti nykymaailman uudet kuolemansynnit. Ihminen on huumesodilla, ilmastonmuutoksella, köyhyydellä sekä ahneudella ajanut maailman lähelle lopun aikoja.

Alizad on tehnyt uransa aikana noin sata tuntia dokumentaatioita eri aiheista ja haastatellut eri ihmisiä yli 2 500 tunnin verran. Aiheiden rajaaminen on ollut hänelle aina äärimmäisen henkilökohtainen asia. Hän kertookin tehneensä viimeisen 20 vuoden aikana joka ikisen jakson itselleen.

– Lähtökohtani on asiat, jotka minua henkilökohtaisesti askarruttavat ja kiinnostavat, ja karismaattiset haastateltavat, jotka voisivat tuoda pöytään mieltäni askarruttavia ilmiöitä. Tarkoitukseni on kyetä ymmärtämään eri asioita ja erilaisia ihmisiä arvostelematta. Ymmärtäminen ei kuitenkaan tarkoita asioiden hyväksymistä. On paljon asioita, joita en hyväksy, vaikka ymmärrän niiden juurisyyt, Alizad kertoi.