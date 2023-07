Missiemo Sunneva Sjögren täytti pyöreitä: "50 vuotta täyttä elämää"

View this post on Instagram

View this post on Instagram

– Meillä on iso kansainvälinen keskustelupiiri, ja meitä on noin sata maata siellä. Me yhdessä pohdimme näitä asioita ja meiltä kysytään mielipiteitä, se on ollut yhteinen kansainvälinen päätös, että nyt on muutosten aika.