Tiesitkö, että jedi-sotureita koulutetaan Mäntälästä käsin? Kars Skywalker: "Välillä ihmiset ihmettelevät, miksi minulla on tällainen univormu päällä"

Suureksi jedimestariksi ja jediritarikunnanjohtajaksi itseään kutsuva Kars Skywalker, 50, on sonnustautunut jediasuun, johon kuuluvat muun muassa viitta, lasit ja saappaat.

Skywalker ei halua esiintyä jutussa oikealla nimellään, koska nimeä paljon tärkeämpää on hänen mielestään saattaa Suomen jediakatemia koko kansan tietoon. Skywalker on ollut jediritari 25-vuotiaasta saakka eli puolet elämästään.

– Jediritari on ennen kaikkea oikeuden, rauhan, kunnian ja harmonian vartija, mies kertoo.

Suomen jediakatemian nettisivut ovat olleet pystyssä jo vuodesta 2000 saakka. Vuonna 2001 jediakatemia rekisteröitiin viralliseksi yhdistykseksi. Jäseniä on tällä hetkellä toistasataa ympäri Suomea, ja heissä on niin jediritareita, jedimestareita kuin kokelaitakin.

Maailma on nykyään Skywalkerin mielestä suhteellisen tasapainossa, mutta ihmiset ovat liian sotaisia ja piittaamattomia Maan perusarvosta.

Yksinäinen jedi

Suomen jediakatemian päämaja on nykyään Helsingissä, koska puheenjohtajana toimiva Mirmel Skywalker asuu siellä.

– Pitkään olin puheenjohtajana. Täytin 48 muutama vuosi sitten ja ajattelin, että on aika vaihtaa puheenjohtajaa ja antaa nuoremmalle tilaa, Kars Skywalker pohtii.

Jedeillä ei ole vieläkään virallista harjoitustilaa eli jeditemppeliä, vaikka sellainen on ollut suunnitteilla jo vuosia. Taloudellinen kysymys on tärkein syy siihen, miksi temppeli on jäänyt vain puheiden tasoille.