Tiesitkö? Elon Muskin äiti on vielä poikaansa kuuluisampi, poseerannut alasti nimekkäissä lehdissä

Vuoden 1969 Miss Etelä-Afrikka -finalisti on edelleen kuuma nimi mallimarkkinoilla. Musk, 71, on antanut kasvonsa myös lentoyhtiö Virginin ja meikkiyhtiö Revlonin kampanjoihin ja poseerannut alasti New York Times- ja Time-lehtien kansissa sekä esiintynyt Beyoncén musiikkivideolla.

Maye Muskin elämä on ollut kaikkea muuta kuin tavallista. Hän syntyi vuonna 1948 Reginassa Kanadassa. Mayen ja tämän kaksossiskon Kayen ollessa 2-vuotiaita perhe muutti Etelä-Amerikkaan.



Viisilapsisen perheen vanhemmat olivat amatööriarkeologeja, ja perhe muun muassa vietti 10 vuotta Kalaharin autiomaassa etsien kadonnutta kaupunkia.

Maye avioitui vuonna 1970 naapurin pojan Errol Muskin kanssa, ja perheeseen syntyi lyhyessä ajassa kolme lasta: Elon, Kimbal ja Tosca. Avioeron tullessa yhdeksän vuotta myöhemmin lapset jäivät Mayelle, joka elätti itsensä ravintoterapeuttina.



Elämä oli niukkaa, ja äidin paiskiessa töitä lapset saivat kasvattaa itse itsensä.

– He kasvoivat tietäen, että töitä pitää tehdä ja mitä ahkerammin teet, sitä paremmat mahdollisuudet on onnistua. Heidän piti ottaa myös vastuu itsestään, koska siten he auttoivat minua, Maye on sanonut.

Välillä pojat Elon ja Kimbal asuivat isänsä luona. Välit katkesivat varhain, eivätkä lapset halua puhua isästään.



– Hän on outo tyyppi, Elon on todennut.



– Lapsuuteni ei ollut hyvä. Se oli kurjuutta, hän kuvailee isänsä kanssa viettämiään vuosia.

Vaikka Maye ei ollut mikään huolehtivan äidin perikuva, hänen välinsä lapsiin ovat säilyneet vahvoina ja lämpiminä. Kun lapset parikymppisinä muuttivat Kanadaan ja myöhemmin Yhdysvaltoihin, Maye seurasi perässä. Hän asui New Yorkissa, kunnes vuonna 2013 muutti Kaliforniaan ollakseen lähellä lastenlapsiaan.

Maye on ylpeä kolmesta omapäisestä lapsestaan. Twitter-tilinsä kansikuvassa hän poseeraa Economist-lehdelle vuonna 2018 marraskuussa antamassaan haastattelussa. ”Mother of Invention” -jutussa hän kertoo, miten on kasvattanut kolme yrittäjälastaan.

Elonin Kimbal-veli oli mukana Zip2- ja PayPal-yrityksissä ja on tätä nykyä menestyksekäs ravintoloitsija, joka on keskittynyt lähiruokaan. Tosca on elokuvatuottaja ja Passionflix-suoratoistopalvelun perustaja.