Tiedätkö, mikä ero on transnaisella ja transvestiitilla? Tutkija: "Yllätti todella, miten epäselviä käsitteet ovat olleet Kansallisteatterissa"

– Se vahvistaa olemassa olevia uskomuksia siitä, että transnaiset ovat vain miehiä, jotka pukeutuvat mekkoon. Jos transnaista näyttelee aina mies, joka on laitettu naisen näköiseksi ja on siitä eteenpäin esiintyessään mies, esimerkiksi gaalassa täydessä parrassa, se vahvistaa hankalia uskomuksia. Lisäksi se vähentää transsukupuolisten näyttelijöiden roolituksia, Viljanmaa sanoi.

– Blackface on ikävä ilmiö, josta on luovuttu melko täydellisesti elokuvissa ja teattereissa. Monesti teattereissa on etukäteen sopimuksessa määritelty, että vain tietyn etnisyystaustan omaavat voivat näytellä tiettyjä rooleja. Se on vakiintunut käytäntö, eikä siitä sanota, että se olisi sensuuria. Olisi hyvä, että viihdemaailma voisi kuunnella myös transihmisiä ja alkaisi poiketa totutuista malleista.