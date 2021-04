THL: Suomessa todettu 341 uutta koronavirustartuntaa

Kaikkiaan tartuntoja on todettu epidemian alusta 79 737 kappaletta.

THL tiedotti eilen, että koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa tähän mennessä 970 550 ihmistä. Rokotuskattavuus on nyt ensimmäisen annoksen osalta 17,5 prosenttia. Toisen annoksen osalta se on 1,6 prosenttia.