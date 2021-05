THL: Suomessa kolme uutta koronakuolemaa ja 211 tartuntaa – ensimmäisen rokotuksen saanut nyt 40,1 % suomalaisista

Yhteensä pandemian aikana tartuntoja on raportoitu Suomessa 91 157.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 2 876 tartuntaa, mikä on 71 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu eilisen jälkeen kolme. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 108 koronapotilasta, joista 28 on tehohoidossa.