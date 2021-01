Koronarokotteen saanut Suomessa liki 128 000 ihmistä – eiliseen verrattuna kasvua 10 000

Rokotettujen määrä on noussut reilulla 10 000 ihmisellä eilisestä.

Eniten rokotteita on annettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa ainakin yhden rokoteannoksen on saanut lähes 33 000 ihmistä. Pirkanmaalla rokotettuja on lähes 16 000 ja Varsinais-Suomessa miltei 13 000.