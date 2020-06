THL: Eilisen jälkeen yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus – uusien tartuntojen määrät laskeneet merkittävästi jo kuukauden ajan

THL:n mukaan kansallisesti koronavirusepidemia on jatkanut hidastumistaan. Suomessa tapausmäärät ovat laskeneet merkittävästi jo yli kuukauden ajan.THL:n mukaan sairaalahoidossa olevia koronapotilaita on nyt 51, mikä on 11 ihmistä vähemmän kuin eilen.

Tehohoidossa on seitsemän ihmistä, kaksi eilistä vähemmän.THL kertoi aiemmin, että Suomessa on todettu yhteensä 6 911 vahvistettua koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä 24:llä.

Epidemiatilanne erilainen eri puolilla maata

Valtaosa tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa vahvistettujen tartuntojen määrä on 5 048. Eniten tautitapauksia on Helsingissä, jossa tartuntoja on nyt vahvistettu hieman yli 2 600.

Suomen väestöön suhteutettuna on todettu 125 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden.