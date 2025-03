Therese Johaugilta tiukkaa tekstiä Norjan MM-skandaalista

Pohjoismaisten hiihtolajien hallitseva maa Norja joutui Trondheimin MM-kotikisojensa päätteeksi skandaalin pyörteisiin, kun maan mäkihyppymaajoukkueen hyppypukuhuijaus paljastui. Vilppi on pöyristyttänyt talviurheilua rakastavassa maassa, ja yksi pöyristyneistä on maastohiihtokuningatar Therese Johaug.

– On niin uskomattoman surullista, miten tuossa on käynyt. Loppujen lopuksi kyse on urheilijan vastuusta, olen kokenut sen itsekin, Johaug kommentoi perjantaina valmistautuessaan uransa viimeiseen kisaviikonloppuun maailmancupissa Holmenkollenilla.

Johaugin dopingkäry piti hänet poissa muun muassa vuoden 2017 MM-kisoista ja vuoden 2018 olympiakisoista.

– Tämä asia on vähän erilainen (kuin omani), mutta loppujen lopuksi urheilija on vastuussa. Voit luottaa vain itseesi, se on minun kokemukseni, Johaug paalutti ja lisäsi, ettei ole puhunut kenenkään skandaalissa osallisena olevan kanssa.