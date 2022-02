Therese Johaugilta kutkuttava arvio Kerttu Niskasesta ja Krista Pärmäkoskesta

– Uskon, että Krista ja Kerttu ovat todella kovia huomenna. Heillä on mahdollisuus mitaliin, Johaug totesi.

– He hiihtivät todella hyvin yhdistelmäkisan perinteisen osuudella, ja Kerttu voitti Lenzerheiden maailmancup-kisan joulun jälkeen. Hän on hiihtänyt monesti hyvin korkeassa ilmanalassa, joten uskon että hän on todella vahva, Johaug jatkoi.