The Walking Dead -sarjasta tuttu näyttelijä Moses J. Moseley, 31, on kuollut

The Walking Dead -sarjasta tuttu näyttelijä Moses J. Moseley on kuollut 31-vuotiaana. Asiasta uutisoi ensimmäisenä TMZ .

Moseley esiintyi The Walking Dead -sarjassa vuosina 2012–2015. Lisäksi hän on tehnyt lukuisia pienrooleja muun muassa sarjoissa Queen of the South ja Watchmen.