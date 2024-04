Näyttelijä Joe Flaherty on kuollut. 

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Joe Flaherty on kuollut 82-vuotiaana. Flaherty muistetaan roolistaan muun muassa Freaks and Geeks -sarjassa sekä Happy Gilmore -elokuvasta. Hän nousi kuuluisuuteen Second City Television -sketsikomediasarjasta, jota esitettiin 70- ja 80-luvulla.