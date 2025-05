KAJ nousee illalla Euroviisujen lavalle – tätä on tiedossa

Pohjoismaista kisaavat tänään myös Norja ja Islanti, Viron edustaja tarjoilee kahvin jos toisenkin.

Tänään selviää, pääseekö Ruotsia edustava suomenruotsalainen yhtye KAJ Euroviisujen finaaliin Sveitsin Baselissa.

KAJ nousee saunakappaleellaan Bara bada bastu lauteille Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa, joka alkaa iltakymmeneltä Suomen aikaa.

Maanantaina nähdyn kenraaliharjoituksen perusteella esitystä on hieman muutettu Ruotsin karsintakisan eli Melodifestivalenin finaalista, sillä lavalla nähdään pyyhkeissä kolme tanssijaa neljän sijaan.

Valaistus vaikuttaa aiempaa lämpimämmältä, ja tulitehosteet tuntuivat sivukatsomon yläriveille saakka. Samoin alussa nähtävän makkaran koko vaikuttaa kasvaneen matkalla Sveitsiin.

KAJ Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin kenraaliharjoituksissa maanantaina 12. toukokuuta.

Suomea edustavan Erika Vikmanin esitys ei ole mukana ensimmäisessä semifinaalissa. Tässä semifinaalissa ei voi myöskään äänestää Suomesta käsin. Illan semifinaali lähetetään suorana muun muassa Ylellä ja Euroviisujen Youtube-kanavalla.

Yhteensä ensimmäisessä semifinaalissa kisaa 15 maata. Lisäksi nähdään Espanjan, Italian ja isäntämaa Sveitsin esitykset, jotka ovat automaattisesti mukana finaalissa.

Tänään Pohjoismaista mukana ovat Ruotsin ohella Islanti ja Norja. Suomen lähimaista mukana on lisäksi Viro, jonka huumorihenkinen Espresso Macchiato on herättänyt myös närkästystä sanoituksensa puolesta ainakin Italiassa. Tommy Cashin esittämä laulu on osin suomalaisen Johannes Naukkarisen käsialaa.

Suomen Erika Vikman on mukana toisessa semifinaalissa, joka kisataan torstaina.

Viroa edustaa Tommy Cash.

Pudotuskierroksilla jatkoon

Semifinaaleissa jatkoon pääsijät ratkeavat pelkästään yleisöäänillä. Tänä vuonna uutta on jatkoon pääsijöiden julkistamistapa. Euroviisujen järjestäjät kertovat, että kerralla valokeilaan otetaan kolme maata, joista jokin niistä pääsee sillä kierroksella jatkoon. Yhteensä pudotuskierroksia on yhdeksän. Viimeinen jatkoon menijä valitaan vanhalla tapaa.

Faniryhmissä uusi julkistustapa on herättänyt myös kritiikkiä, sillä sitä on verrattu eräiden tv:n musiikkiohjelmien pudotuskierroksiin. Arvostelijoiden mukaan se myös saattaa aiheuttaa turhaa stressiä euroviisuartisteille. Järjestäjät kuitenkin puolustavat ratkaisua sillä, että katsojille halutaan näyttää ne tunteikkaat hetket, kun maat pääsevät jatkoon.

– Halusimme keskittyä kilpailijoihin, ei niinkään juontajiin, kertoi Anders Lenhoff euroviisushow'n tuotantotiimistä maanantaina lehdistötilaisuudessa Baselissa.

– Muutos on pieni, mutta yritämme joka vuosi tehdä show'sta vähän parempaa, tehokkaampaa ja mukaansa tempaavampaa.

Lenhoff vakuutti, että uudistuksessa pyritään kohtelemaan eri maita niin tasa-arvoisesti kuin mahdollista. Mikään maa ei ole mukana eliminoinnissa enempää kuin kolme kertaa, ja se voi silti päästä finaaliin viimeisessä valinnassa.

