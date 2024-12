The Guardian: Ukrainalla niin huutava pula joukoista, että nyt ilmapuolustusyksiköitä siirretään rintamalle

The Guardianin mukaan Ukrainassa taistelevia on jouduttu siirtämään ilmapuolustuksesta jalkaväkiyksiköihin.

Kaksi Ukrainan ilmapuolustusyksiköissä työskentelevää lähdettä kertoi The Guardianille, että rintamalla vallitseva vaje on niin akuutti, että ilmapuolustusyksiköitä on määrätty rintamalle jalkaväkijoukkoihin.

– Tilanne on saavuttamassa kriittisen tason, jossa emme voi olla varmoja siitä, että ilmapuolustus voi toimia kunnolla, sanoi toinen lähteistä.

Hän pelkää tilanteen muodostavan riskin Ukrainan turvallisuudelle, kun osaamista siirtyy pois ilmapuolustuksesta. The Guardianin lähteen mukaan osa jalkaväkeen siirretyistä joukoista on koulutettu lännessä.

– Heillä on erikoisosaamista ja nyt heidät lähetetään rintamalle taistelemaan, mihin heillä ei ole mitään koulutusta, lähde sanoi.

Ilmapuolustuksen pelätään kärsivän siirroista

Viime kuussa myös Ukrainan kansanedustaja Mariana Bezuhla väitti Telegram-viestisovelluksessa, että ilmapuolustusjoukkoja siirretään jalkaväkiyksiköihin. Hän väitti tämän johtavan siihen, että venäläisten lennokkien ampuminen alas vaikeutuu.

Ilmapuolustusjoukkojen tiedottaja Juri Ihnat vahvisti tuolloin, että siirtoja tehdään. Hän kuitenkin kiisti sen vaikuttavan siihen, miten hyvin Venäjän lennokkeja onnistutaan ampumaan alas.

The Guardianin haastattelemat henkilöt olivat yhtä mieltä siitä, että siirrot vaikeuttavat ilmapuolustusyksiköiden toimintaa.

– Tätä on jatkunut jo vuoden ajan, mutta nyt tilanne on pahentunut entisestään, sanoi ilmapuolustuksen parissa upseerina työskentelevä lähde.

Hän väittää The Guardianin mukaan, että vahvuus on tällä hetkellä alle puolet täydestä vahvuudesta.

– Minulle on jäänyt joukkoihin yli 50-vuotiaita ja loukkaantuneita. On mahdotonta hoitaa asioita näin, hän sanoi.

