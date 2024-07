Thaimaan marjanpoimijoilla ei vieläkään ole lupia – suomalaisyritys osti jo lentoliput

Suomeen odotettavien thaimaalaisten marjanpoimijoiden lupakäsittely on edelleen kesken.

Ainakin yksi yritys on jo ostanut marjanpoimijoille lentoliput huomiselle.

– Kyse on noin muutamasta kymmenestä henkilöstä, suurin osa kyseisen yhtiön työntekijöistä on tulossa elokuun 7. päivänä. Yhteensä marjanpoimijoita on tulossa maahan noin 900 henkilöä, Tiukkanen kertoo.