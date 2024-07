Thaimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen-pääsyyn ei saatu vieläkään selvyyttä

Työministeri Arto Satonen (kok.) kertoi etäyhteyksin käydyn keskustelun jälkeen, että Thaimaan työministeri Phiphat Ratchakitprakarn on hyväksynyt ehdollisesti maastapoistumislupien myöntämisen Suomeen tuleville marjanpoimijoille, kunhan poimijoiden odotettava palkkataso on tarkistettu.

– Suomen viranomaisten puolesta maahantulo olisi mahdollista. Odotamme Thaimaan viranomaisten päätöstä, jonka he lupasivat kiireellisesti, TEM kirjoittaa.

Suomen maahanmuuttovirasto on myöntänyt työntekijän oleskeluluvan 900 thaimaalaiselle marjanpoimijalle. Poimijat tarvitsevat maahan tullakseen myös thaimaalaisviranomaisten myöntämän maastapoistumisluvan.

Satokausi jo täydessä vauhdissa

Kovin pitkään viivytykseen ei Partasen mukaan enää ole varaa, sillä marjojen satokausi on jo vahvasti käynnissä. Arvokkaimman marjan eli lakan satokausi alkaa olla jo ohi, kun pohjoisessakin helteet ovat kypsyttäneet satoa normaalia aikaisemmin.

Partanen harmittelee, että päätös marjanpoimijoiden tulosta Suomeen on venynyt loppukesään.

– Yritykset ovat tehneet kaikkensa, mitä tässä on ollut tehtävissä, hän jatkaa.

"Ratkaisu pitää saada lähipäivinä"

– Joku katkos tässä on ollut, kun tieto ei ole kulkenut viranomaisten kesken. Se on se ainoa oikea tie, kun on kyse valtioiden välisestä toiminnasta, Nybondas sanoi STT:lle.