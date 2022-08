Texasin kuvernööri lähettää bussilasteittain siirtolaisia New Yorkiin, jolla on vaikeuksia majoittaa tulijat – "Hän käyttää viattomia ihmisiä aseenaan"

Ennen New Yorkia Abbott on lähettänyt siirtolaisbusseja pääkaupunki Washingtoniin, jonne on huhtikuussa alkaen saapunut Texasin kyydeillä yli 6 000 ihmistä. Moni heistä on turvapaikanhakijoita.

Mukaan on liittynyt myös toinen Meksikon rajalla sijaitseva osavaltio Arizona. Se on lähettänyt tähän mennessä reilut 1 000 siirtolaista Washingtoniin.

Osavaltioiden republikaanikuvernöörit sanovat haluavansa bussikyydeillä jakaa siirtolaisten rajaosavaltioille aiheuttamaa taakkaa ja herättää demokraattien huomion siirtolaistilanteeseen. Sekä New Yorkin että Washingtonin kaupunkeja hallitsevat demokraatit.

Joe Bidenin presidenttikaudella Meksikon rajan ylittävien siirtolaisten määrä on ollut kasvussa. Demokraatti Biden on purkanut joitakin edeltäjänsä Donald Trumpin tiukoista maahanmuuttolinjauksista, mutta moni yrityksistä on pysähtynyt oikeuden päätöksiin.

Rajanylittäjien suurempi määrä selittyy osittain pandemian hellittämisellä ja sillä, että voimassa on Trumpin linjaus, joka mahdollistaa pikakäännytykset rajalla. Moni tulijoista ylittää rajan pian palattumisensa jälkeen uudelleen. Tilastoja kerätään havaittujen rajanylitysten kappalemääränä.

Abbottin motiivina on arvioitu olevan myös marraskuiset vaalit, joissa hänen paikkansa on katkolla. Demokraattihaastaja Beto O'Rourke on noussut viime aikoina kannatusmittauksissa, vaikka Abbott yhä johtaa vahvasti republikaanisen osavaltion gallupeja.

"Hän käyttää viattomia ihmisiä aseenaan"

New Yorkin pormestari Eric Adams on tuominnut Abbottin toiminnan, vaikka korostaakin, että New York ottaa turvapaikanhakijat vastaan ja auttaa heitä. Adamsin mukaan Abbottin lähettämiä siirtolaisia on saapunut kaupunkiin runsaasti jo ennen elokuuta, sillä moni Washingtoniin kyyditetyistä on jatkanut sinne matkaansa.

Samalla linjalla oli kaupungin maahanmuuttokomissaari Manuel Castro, joka puhui medialle keskiviikkona vastaanottaessaan siirtolaisbusseja.

– Kuvernööri Abbott käyttää viattomia ihmisiä aseenaan New Yorkia vastaan. Se on väärin ja tuomitsemme sen. Mutta New Yorkin kaupunki on täällä toivottavamassa ihmiset tervetulleeksi ja tarjoamassa heidän tarvitsemaansa apua, Castro sanoi.

Castron mukaan kaupungilla on aina myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan, jotka pakenvat kriisejä ja vainoa.

Kaupunki on kuitenkin vaikeuksissa auttaa siirtolaisia, joiden määrä kasvoi yllättäen. Pormestari Adams on pyytänyt liittovaltiota apuun.

Tulijoiden hätämajoituksena on käytetty kodittomien yösijoja, mutta niiden kapasiteetti oli jo ennestään lähellä täyttä.

Apuna ovat myös useat avustusjärjestöt. Ilman niiden välittämiä tietoja New York ei edes tietäisi ennakkoon, milloin busseja on tulossa, sillä Texas ja osavaltion palkkaama bussiyhtiö eivät suostu antamaan tietoja lähettämistään busseista.

– Heidän matkansa Texasista New Yorkiin kestää 36-48 tuntia eikä heille usein anneta edes ruokaa tai sitä on hyvin vähän. Kuten täällä näkyy, monet perheet tulevat pientenkin lasten kanssa, New York Immigration Coalitionin toiminnanjohtaja Murad Awawdeh kertoi Reutersille Port Authorityn bussiterminaalissa.