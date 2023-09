Pormestari varoittaa siirtolaiskriisin tuhoavan New Yorkin – protesteja hätämajoituksia vastaan: "Tulet tänne laillisesti tai et ollenkaan!"

– Sulkekaa se, huutavat mielenosoittajat hätäkeskukseksi muutetun vanhan koulun edessä.

New Yorkin Staten Islandilla vasta avattu hätäkeskus on yksi kaupungin yli 200:sta siirtolaisille avatusta väliaikaismajoituksesta.

– Tähän on yksinkertainen ratkaisu: Sulkekaa raja, niin kriisi on ohi, huutaa protestoija.

Mielenosoittajan kyltissä vaaditaan New Yorkin demokraattipormestaria Eric Adamsia soittamaan presidentti Bidenille ja sulkevan Meksikon vastaisen rajan.

– Tässä on kyse riistosta, ei rasismista. Vastustamme ihmiskauppaa, sanoo Wilhelmina Sparrow, joka on tullut osoittamaan mieltä lastensa kanssa.

– Tämä on Amerikka, tulet tänne laillisesti tai et ollenkaan! Me emme väitä, että he ovat kaikki rikollisia, mutta he varastavat ja olettavat että kaikki on ilmaista. Eikä mikään riitä. Häipyykää maastani! Vie tämä ajatus mukanasi Eurooppaan ja yritä niellä se, sanoo MTV Uutisille Staten Islandilla asuva Susan, joka ei halua antaa sukunimeään.

Vuoden sisällä New Yorkiin on tullut yli 100 000 siirtolaista, joista noin 60 000 on yhä kaupungin hätämajoituksissa. New Yorkin hätämajoitettavien määrä tuplaantui sen jälkeen, kun republikaaniosavaltiot alkoivat kuljettaa siirtolaisia rajalta New Yorkiin.

Washington Postin mukaan viime kuussa Meksikon rajalla pidätettiin ainakin 91 000 siirtolaisperheiden jäsentä, mikä on korkein kuukausittainen perheiden pidätysmäärä. Edellinen ennätys on entisen presidentin Donald Trumpin kaudelta vuodelta 2019, kun rajalla pidätettiin yhden kuukauden aikana yli 84 000 siirtolaisperheen jäsentä.

Staten Island on kallellaan republikaaneille, mutta tuoreen New Yorkin Siena-yliopiston kyselyn mukaan enemmistö newyorkilaisista pitää siirtolaistilannetta ongelmallisena. 84 prosenttia vastaajista sanoo siirtolaistilanteen olevan "vakava ongelma" ja 54 prosenttia "erittäin vakava ongelma".

Pormestari: "Tämä tuhoaa New Yorkin"

Erityisesti New Yorkin demokraattijohto saa arvostelua siirtolaistilanteen hoitamisesta. Moni newyorkilainen ei halua hätämajoituksia omaan naapurustoonsa ja eri kokoisia protesteja on nähty Staten Islandin lisäksi myös Manhattanilla, Brooklynissa ja Queensissa viimeisten parin viikon aikana.

Äänekkäimpiä kritisoijia ovat republikaanit ja pormestari Eric Adams on myöntänyt kaupungin olevan siirtolaismäärän kanssa pulassa. Aiemmin viikolla Adams varoitti, että siirtolaiskriisi tuhoaa New Yorkin.

– En näe tälle loppua. Tämä tuhoaa New Yorkin. Meille saapuu 10 000 siirtolaista kuukaudessa, Adams sanoi.

Adams on myös kritisoinut Bidenia avunpuutteesta. New York on lähettänyt Meksikon rajalle lehtisiä, missä siirtolaisia kehotetaan valitsemaan joku toinen kaupunki.

Republikaanit syyttävät Bidenia liian löysästä rajavalvonnasta ja pitävät huolen, että siirtolaiskysymys varjostaa Bidenin presidentinvaalikampanjaa. Maahanmuutosta odotetaankin isoa kiistanaihetta ensi vuoden vaaleissa.

Paikalla protesteissa on usein myös pienempi joukko siirtolaisia tervetulleeksi toivottavia newyorkilaisia.