Teuvo Teräväinen menossa uuteen osoitteeseen NHL:ssä

TSN:n mukaan Teräväinen on siirtymässä Chicagoon kolmevuotisella sopimuksella. Suomalainen nettoaisi sopimuksestaan reilut viisi miljoonaa euroa vuodessa. 29-vuotiaalle Teräväiselle Chicago on tuttu seura. Hän pelasi siellä vuosina 2013-2016 ja juhli keväällä 2015 Stanley Cupin voittoa.

Viimeiset kahdeksan kautta Teräväinen on tahkonnut Carolinan paidassa. Viime kaudella runkosarjassa tehoja tuli 76 ottelussa 25+28=53. Pudotuspeleissä 17 otteluun Teräväinen merkkasi tehot 2+4=6.

Teräväinen on pelannut urallaan 670 runkosarjaottelua NHL:ssä tehopistein 155+304=459. Pudotuspelien saldo on 90 ottelussa 23+27=50. Päättyneellä kaudella Carolinan taival päättyi pudotuspeleissä itäisen konferenssin välieriin, joissa New York Rangers oli parempi voitoin 4-2.