Siirto varmistui! Teuvo Teräväinen palaa tuttuun seuraan

Teräväinen palaa tuttuu maisemiin, sillä hän oli voittamassa kesällä 2015 Stanley Cupin mestaruutta seurassa. Teräväisen sopimus on kolmevuotinen. Hän nettoaa sillä noin viisi miljoonaa euroa kaudessa.

Pudotuspelit päättyivät Carolinan osalta itäisen konferenssin välieriin. New York Rangers oli parempi voitoin 4-2. Teräväiselle kirjattiin 11 ottelussa tehot 2+4=6. Kokonaisuudessaan Teräväisellä on NHL:n runkosarjapeleissä 670 ottelua ja tehot 155+304=459. Pudotuspelien saldo on 90 ottelua ja pisteet 23+27=50.