Terveyskeskusten lääkärivaje on jo noin 300 lääkäriä – katso oman alueesi tilanne

– Lääkärivaje on kokonaisuudessaan noin 300 lääkäriä. Lisäys on noin 80 lääkäriä edellisestä vuodesta, kertoo Lääkäriliiton johtaja Heikki Pärnänen.

Kainuussa vaikeaa, Pirkanmaa pärjää



– Kaikkein suurimpana vajealueena on Kainuu, jossa vaje on yli 30 prosenttia. Pienin vaje on Pirkanmaalla, vajaat 2 prosenttia, sanoo Pärnänen.

– Tällä kertaa suurin vajeen lisäys on Siun sotessa, joka on perinteisesti pärjännyt varsin hyvin. Toiseksi suurimpana on Keski-Pohjanmaa, joka edellisenä vuonna oli kovin pieni vajealua. Vastaavasti Keski-Suomi on kaikista eniten parantamaan tilannettaan.