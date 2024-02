Tervetuloa helvettiin, Mr Salminen! Yksi päätös piti suomalaiskirurgin järjissään kansanmurhan keskellä

Yöllä ei leikata

Lapsuus keskellä sotamuistoja

Suojakuori pettää hetkeksi

Ruandassa Salminen toteutti potilaiden lajittelua: yhteen ryhmään ne, jotka kuolevat joka tapauksessa, ja toiseen jonoksi ne, jotka hyötyvät leikkaushoidosta. Loput hoidetaan kevyemmin polikliinisesti.



– Diagnoosiin tekoon ei ole mennyt minuuttia kauempaa. Ei saa mennä sen kauempaa. Mielestäni sitä pidempään täällä ei tarvitse potilaan tilannetta arvailla, Salminen kirjoittaa päiväkirjaansa.



Hänen mukaansa karuimmillaan tilanteet ovat sellaisia, jossa päätökset eivät ole täysin oikeita, mutta eivät myöskään ehdottoman vääriä. Niitä ei pidä kuitenkaan jäädä murehtimaan.



– Jossittelu murentaa kirurgin ja tiimin itseluottamusta. Jossittelu heikentää työtehoa. On uskallettava uskoa siihen, että teemme parhaamme.



Suomalaiskirurgin leikkauspöydälle tulee liukuhihnalta kaikkea mahdollista, erityisesti amputaatioita.



Vaikka jossittelu on pahasta, Salminen myöntää, että päiväkirjoja jälkikäteen lukiessa tuli vastaan tapauksia, joiden kohdalla jäi miettimään, olisiko jotain pitänyt sittenkin tehdä toisin.



– Sen muistaa ihan tarkalleen, mitä silloin 30 vuotta sitten tapahtui juuri sen potilaan kohdalla, josta on jäänyt itselle vähän hampaankoloon, Salminen kertoo.



Ruandan tapahtumat eivät ole palanneet kummittelemaan Salmisen mieleen esimerkiksi öisin. Myös paikan päällä kenttäsairaalassa hän pystyi noudattamaan ohjenuoraansa: toimintaa, ei tunteilua.



Suojakuori piti niin hyvin, että kirjassa on oma lukunsa 26-vuotiaasta Eufrasiestä, jonka kuollessa kontrolli hetkeksi pettää.



– Itkin. En koskaan itke, Salminen kirjoittaa.



– Saatan olla väsynyt, hän jatkaa.



Psykologisia terapiahetkiä auttajille ei Ruandassa ollut tarjolla, mutta keskustelu jostain arkisesta ja tavanomaisesta asiasta – vaikka jalkapallosta – auttoi.



Sekin riitti, että pääsi illalla lepäämään ja sai "silloin tällöin sikarin ja pari lasia viskiä".