Tero Pitkämäki paljasti – näin Oliver Helander pääsee vieläkin hurjempiin kaariin

Helanderin ennätystulos on maailmantilastossakin kovaa valuuttaa. Sillä ollaan tilaston kolmantena. Vain kaksi heittäjää on ylittänyt 90 metrin rajan, Tshekin Jakub Vadlejch ja Grenadan Anderson Peters.

– Se on arvokisoissa todella tärkeää, että on tällainen kyky hallita omaa tekniikkaansa ja rentoutta. Vetomatkassa on eniten kehitettävää, joka olisi Oliverilla yksi parhaista aseista. Vetomatka jäi vähän suppeaksi Turussa, Pitkämäki jatkaa.