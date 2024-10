Tennistähti koki oudon yllätyksen – "Menetin melkein kivekseni"

Venäläispelaajan onneksi toimenpidettä ei kuitenkaan tarvittu, ja 26-vuotias on nyt ilmaissut kiitollisuutensa voitettuaan Alexandre Mullerin Tukholman avoimissa.

– Viimeisenä asiana ennen nukutusta muistan allekirjoittaneeni paperin, jossa sanottiin, että he saisivat amputoida kivekseni.

– Olin erittäin onnekas, koska he sanovat, että sinulla on vain 5-6 tuntia aikaa. Jos veri olisi lakannut kulkemasta sinne, niin sitten se olisi amputoitu. Olin onnekas. Loppujen lopuksi kaikki on hyvin.