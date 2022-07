Teksasin siirtolaistragediassa kuolleiden lasten äiti – ”Minun on pakko pysyä vahvana ja selvittää tämä”

"Kuinka voin antaa tämän tapahtua?"

He tukehtuivat kuorma-auton kuumuuteen, jossa ei ollut ilmastointia eikä juomavettä, ja lämpötila läheni 40 astetta. Aluetta on viime vikkoina koetellut raju helleaalto.

San Antonion kaupungin työntekijä oli kuullut kuorma-auton sisältä avunhuutoja, jonka jälkeen viranomaiset löysivät karmaisevan näyn. Uhrit olivat meksikolaisia, salvadorilaisia, guatemalalaisia sekä hondurasilaisia siirtolaisia. Kyse on Yhdysvaltojen pahimmasta siirtolaisten joukkokuolemasta salakuljetuksen yhteydessä.

– Minun on pakko pysyä vahvana ja selvittää tämä. Äitinä, minun on tuotava lapseni takaisin kotiin.

Yhteinen tulevaisuus peruuntui

– He menivät naimisiin koulussa, 17 ja 18-vuotiaina. He tekivät toisilleen paperisormukset.

Margie lähti opiskelemaan kauppatieteitä ja Alejandro markkinointia yliopistoon. Päivittäin he matkustivat yli 100 kilometriä San Pedro Sulan kaupungista kaupunkiin ehtiäkseen yliopiston luennoille.

– He pysyivät San Pedro Sulassa jonkin aikaa, mutta ainoa työ mitä he löysivät, oli puhelinmyynti.

Yhteydenpitoa puhelimen välityksellä

Caballeron mukaan poika oli pohtinut äitinsä kanssa, kuinka töitä ei löydy edes korkeakoulutetulle. Silloin syntyi pariskunnan päätös lähteä Yhdysvaltoihin paremman elämän perässä. He keräsivät rahaa matkaa varten, sillä heillä ei ollut viisumia.

Vielä ei tiedetä, milloin nuorten ruumiit tuodaan takaisin kotiin

Kolme ihmistä on pidätetty salakuljetusoperaation tiimoilta, mutta tutkinta jatkuu.

Muitakin uhreja on tunnistettu. Yksi heistä on Adela Betulia Ramirez, 28, joka on kotoisin myös Hondurasta, pienestä rantakaupungista nimeltä Omoa. Suunitelmanaan Ramirezilla oli matkustaa Los Angelesiin, jossa tämän kihlattu, äiti ja sisarukset asuivat. Myös kaksi 13- ja 14-vuotiasta poikaa kuoli kuorma-auton sisälle.