Teknologiateollisuus ja Ammattiliitto Pro jatkavat neuvotteluitaan – aiempi sovintoesitys hylättiin

Työriidassa on jo aiemmin annettu sovintoesitys, mutta Pro hylkäsi sen .

Maanantaina teknologiateollisuudessa on alkamassa lakko, jonka kohteena on 90 teknologiayritystä eri puolilla maata. Liitto on lisäksi ilmoittanut koko toimialaa koskevasta lakonuhasta.