Teknologiateollisuuden työehtosopimuksesta haetaan sopua pian – kiistaa vain yhdestä asiasta

Valtakunnansovittelijan on tarkoitus lähiaikoina jatkaa Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajien palkkakiistan sovittelua. Neuvottelut ovat olleet parin viikon ajan tauolla.

Kaikkien alojen palkankorotuskaton määrittävä teknologiateollisuuden työehtosopimus on kiinni enää palkankorotusprosenttien sopimisesta.

Kiista on kuitenkin vaikea, sillä työnantajat eivät ole suostuneet Teollisuusliiton vaatimaan kymmenen prosentin palkankorotukseen.

Vielä pitäisi saada aikaan vaikea kompromissi palkankorotusten tasosta.

– Työnantajien ja meidän käsitys on hyvin erilainen palkankorotusten tasosta. Tarkoituksen on hakea tähän kiistaan ratkaisua joko neuvottelemalla tai sovittelun kautta. Katsotaan, miten tilanne tästä kehkeytyy. Tilanne on nyt odottava. Neuvotteluyhteyttä tai sovittelua ei ole nyt käynnissä, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoo.

– Aina meillä on ollut keskustelua siitä, miten sovitellaan yhteen kustannuskilpailukykyä ja ostovoimaa. Sama keskustelu on nytkin käynnissä. Nyt tuntuu vain osapuolten näkemykset olevan hyvin kaukana toisistansa, toteaa puolestaan Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi.

Hieman poikkeuksellinen tilanne

SAK:n ammattiliitot julkistivat marraskuussa poikkeuksellisesti kymmenen prosentin palkankorotustavoitteen kahdelle vuodelle.

Aiemmin prosenttitavoitteita ei ole julkistettu.

– Aiemmin näitä tavoitteita ei ole puolin tai toisin julkistettu. Nyt tämä julkisuuteen sanottu numerotavoite vaikuttaa jonkin verran haittaavan meidän neuvotteluita, Ruohoniemi sanoo.

Valtakunnansovittelija Anu Saajavaara viestitti MTV Uutisille, että neuvottelupöytään on tarkoitus palata pian, mutta päivämäärää ei ole sovittu.

Jos tilanne säilyy vaikeana eikä sopua synny, Teollisuusliitto voi pyrkiä tavoitteisiinsa myös uusilla lakoilla. Joulukuun aikana Teollisuusliitto lakkoili kymmenissä eri yrityksissä yhden vuorokauden verran.

