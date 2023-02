Tekeekö Sebastian Vettel yllätyspaluun F1-sarjaan? Tallipäällikkö myöntää yhteyden: "Olen soitellut"

Aston Martinin tallipäällikkö Mike Krack myönsi Motorsportille, että Strollin tilanne on epävarma vain viikko ennen kauden avauskisaa Bahrainissa.

– Hän (Stroll) on luonnollisesti A-suunnitelmamme. Haluamme Lancen takaisin autoon, mutta meidän täytyy odottaa, miltä hänestä tuntuu, ja mitä lääkärit sanovat, Krack sanoi.

– Meidän täytyy katsoa, miten tilanne kehittyy. Tämä on kuin jalkapallossa. On pelaajia, jotka ovat hieman puolikuntoisia, ja pitää odottaa viimeiseen hetkeen ennen kuin päätetään, voivatko he pelata vai eivät.