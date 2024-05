Teinit myöntävät sytyttäneensä koulun tuleen Espoossa – muut palot yhtä tutkinnassa

– Palot ovat alkuvuonna olleet roskispaloja tai rakennusjätteiden polttamista, joita on mahdollisesti lähdetty kopioimaan, Geiger toteaa.

Poliisi on aiemmin kommentoinut, että se epäilee alueen tulipalojen takana olevan useampi kuin yksi ryhmä. Tutkinnanjohtaja on pitänyt mahdollisena, että nuoret kopioivat toistensa tekoja tai jopa yllyttävät toisiaan jonkinlaisessa haasteessa. Poliisi on saanut useita vinkkejä videoista, jotka liittyvät tulipaloihin.