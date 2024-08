Teemu Suniselta suorastaan uskomaton paljastus autostaan – ei voinut kuin nauraa: "Pojat jättivät pois"

Jari-Matti Latvalalta jykevä temppu Suomen MM-rallissa: "On positiivisesti yllättänyt itsenikin"

Suninen on Rally2-luokassa ensimmäisen täyden ajopäivän jälkeen vasta kymmenentenä, 1.57 minuuttia luokkajohdossa kaasuttelevaa Skodan Oliver Solbergia jäljessä. Luokassa toisena on hienosti Toyotan Jari-Matti Latvala, joka on 24,1 sekuntia Solbergin takana.