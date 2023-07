Teemu Suninen löysi heti vauhdin Hyundailla: "Nyt on kunnon auto alla!"

– Yritetään iltapäivällä olla lähellä tiimikavereita ja ehkä vauhtia voi vähän nostaa. Ehkä isoin yllätys on ollut se, kuinka paljon noissa autoissa on potkua, kun sen 500 hevosvoimaa vapauttaa. Siinä alkaa pyörä pyörimään.

Suninen on viimeksi ajanut MM-rallissa ykköskaliiberin kilpurilla vuoden 2021 lopussa, mutta vauhti ei ole kadonnut mihinkään. Suomalaiskuski ei kuitenkaan edes haaveile taistelusta palkintosijoista ainakaan tässä vaiheessa kisaa.

– Ajetaan se, mikä järkevästi päästää. Me olemme kuitenkin tiimin kolmoskuskina täällä ja minun pitäisi olla se, joka tuo varmoja pisteitä, jos jotakin tapahtuu kärjessä. Eihän tämä toki koskaan ole pelkkää varmistelua näissä karkeloissa. Sen verran kovaa ajetaan kärjessä, Suninen mietti.

– Ajat olivat hyviä kokemukseen nähden. Auton kanssa on hyvä fiilis. Minun mielestäni tuosta on hyvä jatkaa. Ei itsellä ole koskaan epäilyksiä ollut vauhdin suhteen. En tiedä, ovatko muut sitten epäilleet. Nyt tuntuu, että on kunnon auto alla ja potentiaalia olisi ajaa myös kovempaa.