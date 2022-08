Teemu Pukki taas ilman tehoja – Norwich hävisi jälleen

Norwich on viime vuosina ollut hissijoukkueen perikuva: se on voittanut Mestaruussarjan kahdesti ja jäänyt yhtä monta kertaa Valioliigan jumboksi. Aikaa kurssin muuttamiseksi on, sillä 46 ottelun mittainen sarjakausi on pitkä. Maalipaikoista on jatkossa laitettava sisään, sillä kaksi maalia kolmessa ottelussa on liian vähän.