Teemu Pukin tilanne puhuttaa Englannissa – "Olisi huono ratkaisu"

Muun muassa The Pink'un -sivustolle kirjoittava Samuel Seaman teki oman näkemyksensä selväksi Twitterissä.

– Ymmärrän, miksi Norwichin fanit tuntevat, että Teemu Pukki ansaitsee ison siirron kaiken sen jälkeen, mitä hän on tehnyt Norwichille, mutta hänen myymisensä olisi huono ratkaisu. On erittäin epätodennäköistä, että he pääsisivät edes lähelle suomalaisen korvaamista niillä rahoilla, joita hänen kaupastaan saisi, linjasi Seaman.